Taihan Textile hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 195,00 KRW gegenüber -86,000 KRW im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,23 Prozent auf 47,99 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,26 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at