Taihan Textile stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Taihan Textile hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,51 KRW. Im Vorjahresviertel waren 59,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,21 Prozent auf 40,36 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Taihan Textile hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 115,210 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 309,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 158,29 Milliarden KRW gegenüber 133,91 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at