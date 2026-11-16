Taihei Dengyo Kaisha hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Taihei Dengyo Kaisha hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,90 JPY gegenüber 38,10 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,39 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taihei Dengyo Kaisha einen Umsatz von 33,98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at