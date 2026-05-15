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15.05.2026 06:31:29
Taihei Dengyo Kaisha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Taihei Dengyo Kaisha lud am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 45,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,69 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Taihei Dengyo Kaisha mit einem Umsatz von insgesamt 38,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 188,77 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 160,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 141,66 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 125,67 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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