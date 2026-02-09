|
Taihei Dengyo Kaisha präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Taihei Dengyo Kaisha hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 87,26 JPY. Im letzten Jahr hatte Taihei Dengyo Kaisha einen Gewinn von 59,69 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taihei Dengyo Kaisha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
