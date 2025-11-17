|
17.11.2025 06:31:29
Taihei Dengyo Kaisha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Taihei Dengyo Kaisha hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 38,10 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taihei Dengyo Kaisha 34,04 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 30,28 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
