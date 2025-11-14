Taihei Machinery Works hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Taihei Machinery Works ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taihei Machinery Works die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 145,03 JPY. Im letzten Jahr hatte Taihei Machinery Works einen Gewinn von 203,87 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,18 Prozent auf 1,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,13 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at