Taihei Machinery Works präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Taihei Machinery Works hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,66 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Taihei Machinery Works ein EPS von -146,130 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,10 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 337,66 JPY beziffert, während im Vorjahr 412,67 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,36 Milliarden JPY – eine Minderung um 19,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,86 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at