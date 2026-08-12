Taihei Machinery Works zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Taihei Machinery Works hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 177,25 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 108,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,09 Milliarden JPY gegenüber 1,96 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at