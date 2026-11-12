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12.11.2026 06:31:28
TAIHEIYO CEMENT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TAIHEIYO CEMENT hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,55 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAIHEIYO CEMENT 1,54 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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