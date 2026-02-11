Taiheiyo Cement: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Taiheiyo Cement lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 60,22 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 194,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Taiheiyo Cement mit einem Umsatz von insgesamt 233,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,13 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at