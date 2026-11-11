Taiheiyo Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Taiheiyo Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 258,92 JPY gegenüber 158,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Taiheiyo Cement 247,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at