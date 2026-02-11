TAIHEIYO CEMENT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAIHEIYO CEMENT hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAIHEIYO CEMENT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,51 Milliarden USD im Vergleich zu 1,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at