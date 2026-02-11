|
11.02.2026 06:31:28
TAIHEIYO CEMENT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TAIHEIYO CEMENT hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAIHEIYO CEMENT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,51 Milliarden USD im Vergleich zu 1,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!