TAIHEIYO CEMENT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAIHEIYO CEMENT lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,91 Prozent auf 1,45 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,820 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat TAIHEIYO CEMENT im vergangenen Geschäftsjahr 5,96 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAIHEIYO CEMENT 5,88 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at