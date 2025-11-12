Taiheiyo Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Taiheiyo Cement präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 158,47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiheiyo Cement ein EPS von 146,06 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiheiyo Cement in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 234,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at