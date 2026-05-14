Taiheiyo Cement: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Taiheiyo Cement hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,40 JPY gegenüber 44,88 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiheiyo Cement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 214,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 227,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 502,48 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Taiheiyo Cement mit einem Umsatz von insgesamt 898,44 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 896,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at