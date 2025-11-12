Taiheiyo Kouhatsu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taiheiyo Kouhatsu präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,73 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiheiyo Kouhatsu ein EPS von 17,02 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Taiheiyo Kouhatsu mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at