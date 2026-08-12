Taiheiyo Kouhatsu: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Taiheiyo Kouhatsu hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 10,51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiheiyo Kouhatsu 10,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at