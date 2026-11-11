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11.11.2026 06:31:29
Taiheiyo Kouhatsu präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Taiheiyo Kouhatsu hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 15,71 JPY. Im letzten Jahr hatte Taiheiyo Kouhatsu einen Gewinn von 27,73 JPY je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent auf 12,53 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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