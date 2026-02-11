Taiheiyo Kouhatsu stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Taiheiyo Kouhatsu hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 10,28 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,20 Prozent auf 9,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Taiheiyo Kouhatsu 11,78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at