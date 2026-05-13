Taiheiyo Kouhatsu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Taiheiyo Kouhatsu hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,62 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 44,13 JPY. Im Vorjahr waren 49,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Taiheiyo Kouhatsu hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 42,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 42,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at