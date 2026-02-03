Taiho Kogyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Taiho Kogyo ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taiho Kogyo die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 16,32 JPY gegenüber 8,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 29,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at