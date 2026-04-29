Taiho Kogyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Taiho Kogyo hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Taiho Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 257,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -38,150 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,16 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiho Kogyo einen Umsatz von 29,42 Milliarden JPY eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 210,680 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Taiho Kogyo ein Ergebnis je Aktie von -145,690 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 112,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 119,38 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at