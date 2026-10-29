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29.10.2026 06:31:29
Taiho Kogyo präsentierte Quartalsergebnisse
Taiho Kogyo hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,34 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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