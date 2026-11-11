Taikisha: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Taikisha hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 65,15 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 72,53 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 66,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at