Taikisha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taikisha äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Taikisha hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,70 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 66,41 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,54 Milliarden JPY umgesetzt.

