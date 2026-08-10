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10.08.2026 06:31:29
Taikisha präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Taikisha hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,93 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,15 Prozent auf 61,40 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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