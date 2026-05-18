18.05.2026 06:31:29

Taikisha stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Taikisha hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 71,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 43,78 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Taikisha 83,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,45 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 245,14 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 169,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 286,13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Taikisha 276,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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