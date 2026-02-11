Taikisha zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Taikisha stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57,36 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taikisha ein EPS von 38,73 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 71,76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at