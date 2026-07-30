TAIKO BANK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TAIKO BANK präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 36,13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAIKO BANK noch ein Gewinn pro Aktie von 90,46 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TAIKO BANK 6,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at