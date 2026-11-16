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16.11.2026 06:31:29
TAIKO BANK legte Quartalsergebnis vor
TAIKO BANK lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 177,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 67,89 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TAIKO BANK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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