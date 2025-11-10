TAIKO BANK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAIKO BANK lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 67,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAIKO BANK 96,94 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 6,23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at