TAIKO BANK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAIKO BANK hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 62,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TAIKO BANK 35,69 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TAIKO BANK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 293,79 JPY, nach 261,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TAIKO BANK in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,61 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at