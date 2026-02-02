TAIKO BANK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TAIKO BANK ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TAIKO BANK die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 72,98 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAIKO BANK 36,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at