TAIKO PHARMACEUTICAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAIKO PHARMACEUTICAL hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,76 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,95 Milliarden JPY gegenüber 1,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at