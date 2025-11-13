TAIKO PHARMACEUTICAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAIKO PHARMACEUTICAL hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren -1,000 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,82 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at