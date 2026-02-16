TAIKO PHARMACEUTICAL veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TAIKO PHARMACEUTICAL hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,66 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,71 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 18,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 17,90 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,29 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,40 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at