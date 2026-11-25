Tailwind Acquisition A äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tailwind Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -40,780 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at