17.11.2025 06:31:29
Tailwind Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tailwind Acquisition A hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Tailwind Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
