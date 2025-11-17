Tailwind Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tailwind Acquisition A hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Tailwind Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at