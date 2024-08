Tailwind Two Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tailwind Two Acquisition A hat am 12.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tailwind Two Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 32,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at