Tainwala Chemicals Plastics (I): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tainwala Chemicals Plastics (I) hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 54,1 Millionen INR gegenüber 49,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at