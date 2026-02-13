Tainwala Chemicals Plastics (I) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tainwala Chemicals Plastics (I) hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,62 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tainwala Chemicals Plastics (I) 0,170 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 119,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at