Tainwala Chemicals Plastics (I) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tainwala Chemicals Plastics (I) hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,00 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 9,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at