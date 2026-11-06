Tainwala Chemicals Plastics (I): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tainwala Chemicals Plastics (I) hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,77 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,14 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Tainwala Chemicals Plastics (I) im vergangenen Quartal 11,5 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 78,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tainwala Chemicals Plastics (I) 54,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at