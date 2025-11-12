Taisei: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Taisei hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 204,88 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 117,26 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 467,53 Milliarden JPY, gegenüber 495,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at