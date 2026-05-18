TAISEI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TAISEI hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 17,64 JPY gegenüber 18,25 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,08 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at