TAISEI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TAISEI hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,25 JPY, nach -2,140 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 3,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 51,10 JPY. Im letzten Jahr hatte TAISEI einen Gewinn von 41,15 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 15,78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at