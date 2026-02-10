Taisei Lamick hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Taisei Lamick hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 60,27 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,52 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at