Taisei Lamick informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taisei Lamick hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 34,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,37 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,73 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at