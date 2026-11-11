Taisei Lamick informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taisei Lamick ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taisei Lamick die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 133,62 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,03 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,73 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at